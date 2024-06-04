«У нас были разные эксперименты»: Нюша о свободных отношениях с мужем Нюша назвала измену в браке психологической травмой

Певица Нюша в интервью FAMETIME TV рассказала, что в последние полтора года перед разводом они с мужем Игорем ситовым имели «свободные отношения». По ее словам, этот период стал переходным к окончательному расставанию. Нюша также назвала измену в браке психологической травмой и «звоночком» о том, что человек «не может найти себя».

В какой-то момент мы решили дать друг другу больше свободы, мы договорились о свободных отношениях и я думаю, это был переходный этап перед тем, как разойтись. Это было около полутора лет назад. У нас были разные эксперименты. Мы пробовали разные стратегии. И в какой-то момент морально имя были оба к этому [к разводу] готовы, — пояснила певица в интервью.

Нюша подчеркнула, что измена в их браке стала «серьезным звоночком», после которого она «сделала большой вывод». Она также отметила, что прощать измену нужно в первую очередь для себя, чтобы сохранить свою психику здоровой.

Ранее стало известно, что Нюша и Сивов не будут делить имущество при разводе, потому что у них нет совместно нажитой недвижимости. По данным канала, у каждого из супругов есть собственная квартира, которая была приобретена до брака, поэтому они не могут претендовать на жилье друг друга.

Нюша в 2016 году приобрела квартиру на Карамышевской набережной в Москве площадью 159 «квадратов», она оценивается примерно в 68 млн рублей, в свою очередь Сивов прописан в Казани. На момент расторжения брака у пары не было автомобилей в собственности: певица продала свой Mercedes-Benz СLS 400 4 МАТIС еще в 2021 году, а бизнесмен избавился от Porsche Сayenne в 2023-м.