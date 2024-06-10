Kras Mash: Баста прогулялся пешком после ссоры с ГАИ в Красноярске Kras Mash: рэпер Баста после концерта поругался с сотрудниками ГАИ в Красноярске

Telegram-канал Kras Mash сообщил, что популярный рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поругался с сотрудниками Госавтоинспекции в Красноярске. По данным канала, он оказался в пробке на выезде с острова Татышев, где проходил VK Fest.

Как пишет Kras Mash, автомобиль артиста не пропустили, и тогда он вступил в конфликт с ГАИ, однако другие подробности неизвестны. Согласно информации канала, Баста после стычки с сотрудниками Госавтоинспекции решил пойти пешком по Октябрьскому мосту, где его в толпе засняли поклонники.

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