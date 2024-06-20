Политолог назвал причину увольнения Хаматовой из театра в Риге Марков: Хаматову уволили из театра в Риге из-за низкого интереса к ее спектаклям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала специальной военной операции, уволили из театра в Риге из-за низкого интереса публики к спектаклям, где она играла, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он подчеркнул, что никакого политического преследования артистки в этом не замешано.

Чулпан Хаматова уволена из театра в Риге. Спектакли с ее участием отменены. Политические преследования? Нет. Просто никто не хочет покупать билеты на спектакли, где она играет, — заявил Марков.

Он также отметил, что считает Хаматову плохой актрисой, которую продвигали по внетворческим причинам. По его словам, из нее сделали «искусственную звезду в России», которая в настоящий момент гаснет.

Она спала с кем-то важным? Или было известно, что она по своим политическим взглядам — предатель России, и поэтому та группировка предателей России, которые многие годы, еще с 1990х годов, доминировали административно в российской культуре, специально продвигала ее? Может и то, и другое, — предположил политолог.

Эксперт отметил, что он опасается, что в связи с увольнением в Латвии Хаматова может изобразить раскаяние и попытаться вернуться в Россию. По его мнению, в этом случае ей нельзя будет верить, поскольку ее попытки раскаиваться будут ложью.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что на Западе больше не дадут работать артистам, уехавшим из России и критиковавшим СВО. Он выразил мнение, что звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.