«Звезда номер супер»: Захарова рассказала о сотрудничестве с Чеботиной Мария Захарова: на встрече с Чеботиной все сразу зажглось и полетело

Мария Захарова пришла на презентацию нового альбома певицы Люси Чеботиной, для которой написала композицию June Song. На мероприятии официальный представитель МИД России рассказала корреспонденту NEWS.ru, как она выбирала исполнительницу своей песни.

По ее словам, долгое время она не могла найти подходящую певицу для своих стихов, потому что хотелось «чего-то супер». При этом Чеботина фигурировала в десятке претендентов на исполнение.

Мы встретились, и на раз все зажглось, все полетело. Детали, истории про клип. Люся снялась в клипе. Характер [у нее] отличный, потому что сценарий был про одно, а она моментально все поменяла. И сделала абсолютно правильно, — поделилась Захарова.

В ответ на вопрос корреспондента, будут ли еще песни для Чеботиной, сама Люся ответила, что очень надеется на это. Захарова в свою очередь пожелала исполнительнице всего самого наилучшего.

Ранее преподаватель сольного пения и вокального ансамбля в Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства Наталья Киряхно рассказала, что Люся Чеботина приходила на занятия даже больной. Она сравнила обучение исполнительницы с огранкой драгоценного камня, который нужно лишь «окультурить».