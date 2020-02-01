Вот теперь и у нашего Маркуши есть ангел-хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно! — подписала снимок звёздная бабушка.
На данный момент истёк контракт Фрейи с Андреем Малаховым, теперь она разрешила бабушке видеться с внуком. С Макаром Фрейя рассталась, когда была беременной. После она говорила, что парень выгнал её на улицу. Скандал знаменитой фамилии стал предметом серии ток-шоу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что девушка, подарившая Марии Шукшиной внука, стала желанной героинейнескольких эфиров. Ещё бы, знаменитая актриса поначалу не хотела признавать внука. Когда ДНК-тест подтвердил, что отцом является сын артистки, Шукшина сделала заявление: Макар в обязательном порядке будет платить алименты.