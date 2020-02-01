Мария Шукшина Мария Шукшина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Мария Шукшина разместила в Instagram видео крещения внука от сына Макара Касаткина и Фрейи Зильбер. Актриса говорит, что нормально познакомиться с ребёнком ей удалось через два года.

На кадрах видно, как ребёнок внимательно изучает церковное убранство, у него серьёзный вид.

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Вот теперь и у нашего Маркуши есть ангел-хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно! — подписала снимок звёздная бабушка.

На данный момент истёк контракт Фрейи с Андреем Малаховым, теперь она разрешила бабушке видеться с внуком. С Макаром Фрейя рассталась, когда была беременной. После она говорила, что парень выгнал её на улицу. Скандал знаменитой фамилии стал предметом серии ток-шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девушка, подарившая Марии Шукшиной внука, стала желанной героинейнескольких эфиров. Ещё бы, знаменитая актриса поначалу не хотела признавать внука. Когда ДНК-тест подтвердил, что отцом является сын артистки, Шукшина сделала заявление: Макар в обязательном порядке будет платить алименты.

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