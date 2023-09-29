Мария Миронова заступилась за Богомолова после обвинений в издевательствах Актриса Миронова: Богомолов очень хорошо работает с артистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Миронова

Актриса Мария Миронова заявила NEWS.ru, что не знает об обвинениях в издевательствах над актерами со стороны режиссера Константина Богомолова. По ее словам, Богомолов очень хорошо работает с артистами.

Я не знаю, о каких обвинениях идет речь, мы с режиссером на одном дыхании выпускали в театре «Бориса Годунова». Костя Богомолов очень хорошо работает с артистами, — сказала Миронова.

Советский и российский актер Александр Лазарев ранее сообщил, что режиссер позволял себе неуважительное отношение к артистам во время своей работы в московском театре «Ленком». Лазарев отметил, что Богомолов издевался над актерами.

Богомолов до этого заявил, что уехавшим из России деятелям культуры необходимо разрешить вернуться, чтобы они могли работать на благо страны. По его словам, страна нуждается в энергичных и талантливых людях. Богомолов считает, что все же это личное дело каждого человека, которому дано право выбирать.

Продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что уехавшие за границу из России после начала специальной военной операции на Украине артисты могут рассчитывать только на небольшие концерты с маленьким количеством зрителей. Он отметил, что западная аудитория не сравнится с той, которая была у российских звезд в родной стране.