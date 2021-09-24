Марат Башаров рассказал о приёмных детях из Сирии

Марат Башаров оформил опекунство над двумя маленькими сирийскими детьми. Теперь у актёра есть ещё двое детей по имени Асми и Ахмад, рассказал сам артист в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Будущих приёмных сыновей Башаров
Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут, — рассказал актёр.
У Марата Башарова есть двое своих детей от разных браков. Это 17-летняя Амели и 5-летний Марсель. Актёр души не чает в своих детях, которые отлично ладят между собой.
Ранее Марат Башаров рассказал о своих отношениях с женой Елизаветой Шевыркиной после развода. Поводом для расторжения брака стало рукоприкладство со стороны актёра, чего он, впрочем, никогда не скрывал.