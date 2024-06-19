Маликов назвал своих любимых музыкантов Маликов признался, что любит творчество Питера Гэбриела и Ника Кершоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Маликов

Певец Дмитрий Маликов заявил, что считает своим кумиром английского певца Питера Гэбриела, передает корреспондент NEWS.ru. На презентации музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group, он рассказал, что также любит творчество британского музыканта Ника Кершоу.

Я очень люблю Muse, Depeche Mode, ну и вообще классные современные шоу с удовольствием посмотрел бы, — отметил Маликов.

Ранее певец на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года — 2024» заявил, что самым стильным человеком российской эстрады является певица Юлия Зиверт. Причем, по его мнению, как среди мужчин, так и среди женщин.

До этого Маликов рассказал, что больше всего любит подарки от поклонников, сделанные своими руками. Он признался, что ему нравятся тортики с его фигуркой и картины, например вышитые бисером, с изображением его семьи и близких. Варенья и соленья артист очень любит, потому что они приготовлены с душой. Маликов подчеркнул, что дорогие подарки хранит дома, для остальных есть специальная студия.