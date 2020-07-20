Максим Галкин показал свои первые афиши из 90-х

https://static.news.ru/photo/da059550-c952-11ea-affe-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин продемонстрировал поклонникам афиши своих первых выступлений из 90-х годов. Артист сказал, что нашёл их, перебирая старые вещи, но хранил специально — для внуков.

Первый раз Галкин выступил на сцене перед широкой публикой в 1994 году в студенческом театре МГУ. По словам артиста, он не ожидал, что его выступление так понравится публике. С 1998 года Галкин стал участвовать в юмористических программах на телевидении. Но тогда чаще всего его выступления вырезали из-за ограниченного хронометража.

Всё изменилось в 2001 году, когда Геннадий Хазанов позвал начинающего артиста в Театр эстрады, где Галкин выступил с сольной программой. Затем он стал выступать в «Аншлаге» и «Смехопанораме» и быстро стал популярным.

Наткнулся на свои афиши. Причём я очень хорошо помню, для чего эти афиши сохранил. Буду показывать их своим внукам — вот дедушка когда-то выступал в Театре эстрады, в Кремле, — сказал Галкин, комментируя находку.

Этим юморист не ограничился и попросил поклонников посоветовать ему новые идеи для пародий или каких-нибудь личностей. На призыв Галкина откликнулся Игорь Николаев, но не с идеей, а с ностальгическими воспоминаниями, которые ему навеяли афиши. Композитор вспомнил двух конферансье, которые вместе с ним работали и были указаны в афишах Галкина.

Вторым на предложение Галкина откликнулся Ефим Шифрин, но тоже с просьбой: оставить имена тех, на кого пародии «не надо больше делать». Артист имел в виду недавнюю пародию на него Галкина, который в манере Шифрина высмеял проблемы, связанные с самоизоляцией из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Воробей ко дню рождения Максима Галкина опубликовала фото совсем юного артиста. На снимке Галкину лет 20, он запечатлён вместе с актёром Юрием Гальцевым.