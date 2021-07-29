Максим Фадеев продал все права на песни «Серебра» и Глюкозы

Музыкальный продюсер Максим Фадеев продал права на музыку группы «Серебро», певицы Глюкозы и других исполнителей. Об этом он сообщил в Instagram.

Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и других. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса, — написал Фадеев.

Продюсер отметил, что покупатель этих брендов предпочёл сохранить своё имя в тайне. Более того, Фадеев добавил, что больше никогда не будет «заниматься артистами», однако в профессии пока останется: будет писать музыку и преподавать в собственной школе. Также Максим анонсировал выход собственной книги, в которой «в деталях и подробностях» будут описаны все подводные камни продюсирования артистов.

Ранее Фадеев саркастично высказался о певице Ольге Бузовой и пообещал выпустить собственную программу похудения.