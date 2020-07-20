Макс Фадеев отказывается делиться своей диетой для похудения

https://static.news.ru/photo/d76bfaa4-c93f-11ea-b01f-fa163e074e61_660.jpg Макс Фадеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев, разрекламировавший свою уникальную диету, которая позволила ему сбросить центнер, не спешит делиться ею с подписчиками. Продюсер пообещал рассказать о диете в ближайшее время, и подписчики уже стали проявлять нетерпение.

Так, одной из поклонниц, которая настойчиво требует выдать секрет похудения и даже пристыдила продюсера, Фадеев ответил в довольно резкой форме.

Я ещё ничего не сделал, а уже виноват со всех сторон! Надоело! Когда решу, тогда выложу! И хватит меня винить или поторапливать! — ответил он подписчице, пригрозив и вовсе не публиковать методику с таким отношением.

Некоторые детали диеты Фадеев обнародовал ранее, заявив, что его методика не требует таблеток и не предполагает голодных мук.

Моя диета очень простая. Просто нужно её расписать правильно, чтобы вам её показать. Она не предполагает никаких денег, только наличие воды определённой температуры и определённых продуктов. Можно ни в чём себе не отказывать, — рассказывал ранее музыкант.

Пища в его диете не главное, главное — горячая вода, которая должна приятно обжигать горло, но не более того. Пить её надо три раза в день перед едой. После этого больше трёх ложек съесть невозможно, делился продюсер секретами похудения. А пока подписчики продолжают ждать подробной инструкции по сбросу веса, некоторые поддерживают Фадеева в его достижении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный диетолог Алексей Ковальков не поверил в то, что похудение Максима Фадеева произошло естественным образом. Эксперт считает, что над телом продюсера поработали хирурги.