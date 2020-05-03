Макаревич рассказал, почему скрыл свою четвёртую свадьбу

Музыкант Андрей Макаревич пояснил, почему он скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Он женился ещё в декабре прошлого года, но общественность узнала об этом только в конце апреля из интервью на Радио Свобода.
Я очень не люблю делать пиар из личной жизни. Так получилось. Я не специально. Поэтому закроем тему, — сказал Макаревич.
Новую супругу певца зовут Эйнат. Они познакомились во время путешествия по Эфиопии,
У Макаревича трое детей: старшая — Дана. Это внебрачная дочь, родилась в 1975 году, живёт в США. В 1987 году у музыканта родился сын Иван от второй жены Аллы Голубкиной. В 2000 году у Макаревича родилась дочь от отношений с Анной Рождественской.
Ранее NEWS.ru писал, что сын лидера группы «Машина времени» Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съёмки в кино и назвал его «конфетным тупнем». Молодой человек сидит на карантине и знакомится с новинками кино. Речь идёт о фильме «(Не)идеальный мужчина».
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