Макаревич избавился от одного из бизнесов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Андрей Макаревич

Рок-музыкант и лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич вышел из состава учредителей студии «Мамбо продакшн», зарегистрированной в Москве, передает Daily Storm. Отмечается, что музыкант владел 20% акциями компании. По сведениям издания, компанию до этого также покинул партнер Макаревича — продюсер «Адской кухни» и «Смака» Николай Билык. Сейчас в учредителях «Мамбо продакшн» осталась только сестра Макаревича — Наталья. Сообщается, что в последние годы актив не приносил доходов.

Андрей Макаревич, признанный иноагентом, избавился от одного из бизнесов в России. Музыкант вышел из состава учредителей студии «Мамбо продакшн», зарегистрированной на улице Ватутина в Москве. Ему принадлежало 20%, — передает канал.

15 декабря российская налоговая служба закрыла компанию Аллы Пугачевой «АБП» в связи с банкротством. Отмечалось, что это был последний бизнес Примадонны, который работал в стране после того, как артистка покинула Россию.

2 сентября Министерство юстиции России расширило список физлиц-иноагентов, добавив туда музыканта Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву, политолога Федора Крашенинникова, предпринимателя Бориса Зимина и экс-главу ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Ивана Жданова.