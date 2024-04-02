«Люди вокруг нее бегали»: Пригожин о клане Пугачевой Продюсер Пригожин: Пугачева управляла своим кланом блестяще

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

У певицы Аллы Пугачевой был свой клан и она им управляла блестяще, рассказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он добавил, что такими же авторитетом и статусом в российском шоу-бизнесе и в целом в обществе обладают артисты Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум.

В российском шоу-бизнесе клановость, конечно же, существовала. У Пугачевой был свой клан, свои любимчики. Она, учитывая свой статус и авторитет, формировала свою команду, и эти люди вокруг нее бегали, прыгали. Она умела это делать блестяще, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что большим весом и влиянием также обладал Кобзон и также обладает Розенбаум. По его словам, это они очень мощные и сильные фигуры по сравнению со всеми остальными артистами.

Пригожин также отметил, что раньше положение Пугачевой было уникальным, она была главной «мафиози», «терминатором» и диктатором в своей отрасли шоубизнеса, очень влиятельным человеком наравне с самим президентом и обладала очень большими возможностями.

2 апреля Пригожину исполняется 55 лет. Он пришел в шоу-бизнес и продюсирование в конце 1980-х годов и учился у легендарного продюсера Юрия Айзеншписа, который взял его к себе помощником. Иосиф Пригожин работал с Кристиной Орбакайте, Дидюлей, Вахтангом Кикабидзе, группами «Сплин», «Пак Горького», «Божья коровка» и многими другими артистами. С начала 2000-х годов он преимущественно занимается продвижением певицы Валерии, которая является его женой.

Ранее Пригожин рассказал, что большим учителем и нравственным ориентиром для него стал Иосиф Кобзон. У него он научился общению с разным людьми, умению их соединять и сплачивать.