https://static.news.ru/photo/e47bdaf6-212a-11ea-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Актёр Олег Каменщиков Фото: vk.com

Молодая любовница известного актёра Олега Каменщикова насоветовала спутнику пройти тест ДНК с сыном, чтобы в случае чего не платить ему алименты. Звезда детективов и мелодрам, один из режиссёров сериала «Деффчонки» был вынужден принять ультиматум от спутницы, которая моложе его на 20 лет.

У Каменщикова есть 15-летний сын Фёдор от актрисы Виктории Черненко, которую он бросил, когда ребёнку было четыре года ради другой женщины. Всё это показал полиграф, признание на котором актёр согласился пройти в рамках шоу «На самом деле» на Первом канале , чтобы узнать, является ли Фёдор его родным сыном.

Артист признался, что его мучают сомнения с тех пор, как 11 лет назад его лучший друг Дмитрий Дьяченко признался в интимных отношениях с его женой. А с возрастом и сын Каменщикова якобы стал всё более походить на друга юности, о чём актёру непрестанно твердит его молодая пассия Дарья Соседова. Молодая женщина не стала скрывать, что вопрос упирается в деньги: они с Олегом любят путешествовать, а его бывшая жена якобы «отбирает» деньги на алименты для сына.

Свою связь с экс-женой лучшего друга подтвердил и их общий приятель Дмитрий Дьяченко, несмотря на яростное отрицание романа со стороны женщины. В итоге выяснилось, что мальчик действительно является сыном актёра Каменщикова, за что разгневанная Виктория прямо в студии надавала оплеух обоим мужчинам. Как согласились гости студии и эксперты, вполне заслуженно. Женщина плакала от пережитого унижения, стыда и больше всего переживала о том, как всё это воспримет сын.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Москве отказал обладательнице титула «мисс Москва» Оксане Воеводиной в проведении теста ДНК на установление отцовства. Таким образом, модель лишилась возможности доказать родство её сына Леона с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, с которым она состояла в официальном браке.