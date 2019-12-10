Суд в Москве отказал обладательнице титула «мисс Москва» Оксане Воеводиной в проведении теста ДНК на установление отцовства. Таким образом, модель лишилась возможности доказать родство её сына Леона с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, с которым она состояла в официальном браке.
Оксана настаивала на ДНК-тестировании бывшего супруга, чтобы доказать, что именно он является отцом ребёнка, однако судебная инстанция ответила отказом. Как сообщает
Как писал NEWS.ru, адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы. По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном. Документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально их брак расторгли 1 июля.
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