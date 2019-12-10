https://static.news.ru/photo/d881e456-1be5-11ea-b029-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: rihanapetra/instagram.com

Суд в Москве отказал обладательнице титула «мисс Москва» Оксане Воеводиной в проведении теста ДНК на установление отцовства. Таким образом, модель лишилась возможности доказать родство её сына Леона с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, с которым она состояла в официальном браке.

Оксана настаивала на ДНК-тестировании бывшего супруга, чтобы доказать, что именно он является отцом ребёнка, однако судебная инстанция ответила отказом. Как сообщает StarHit , документы были высланы обратно, однако модель не намерена сдаваться и сообщила, что обжалует решение суда. Девушка надеется отсудить у монарха часть имущества и установить алименты на содержание сына в размере порядка двух миллионов рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru, адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы. По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном. Документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально их брак расторгли 1 июля.