Лоза опроверг взыскание с Первого канала миллиона рублей за песню «Плот»

Советский и российский певец Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru опроверг взыскание с Первого канала миллиона рублей за использование искажённой версии его композиции «Плот» в музыкальном шоу «Голос». Артист добавил, что за ходом дела следят адвокаты.

Никто ничего не взыскал, кто вам сказал такую ерунду? Взыскал — это когда деньги придут. У меня есть адвокаты, они занимаются этим делом. У нас с ними договорённость — как дело закончится, они и сообщат, но они мне не сообщали ничего. Дело идёт. Сейчас они говорят, что ждут 30 дней какого-то обжалования. Они говорят, что если дело закончатся к середине будущего года, то это хорошо. <...> Пока нет денег, чего говорить об этом? — рассказал Лоза.

Об иске Лозы к Первому каналу стало известно в июле 2021-го. Тогда сообщалось о сумме претензий в пять миллионов рублей за искажение своего хита «Плот», прозвучавшего в программе телеканала «Голос». Лоза расценил подобную трактовку его песни «как удар по его накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе».

Ранее сообщалось, что юристы Юрия Лозы отказались от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот». При этом суд продолжил разбирательства. Помимо компенсации морального вреда в размере 1 миллиона, Лоза потребовал удалить переделанную композицию из эфира Первого канала и всех записей шоу «Голос», возместить ему 28 500 рублей за оплату госпошлины и 44 800 рублей, потраченные на услуги нотариуса, а также выплатить 4 млн рублей за нарушение авторских прав. Причиной иска певец назвал «неприемлемую для создателя версию оригинала» его песни.