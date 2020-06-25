Лолита заявила о необходимости «быть изворотливой» из-за роста цен на свет

https://static.news.ru/photo/bbdcff00-b6c4-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что рост цен на продукты коммунальные услуги, бензин и продукты заставляет её «быть изворотливой».

Об этом она сказала в своём Instagram. По словам Милявской, 24 июня её пришло письмо из Мосэнерго с сообщением о повышении тарифов на электроэнергию. Певица призналась, что извещение её омрачило и даже подтолкнуло к мыслям о мошенничестве, передаёт газета «Невские Новости».

Знаю, что это нечестно, но мне так хочется приписать себе пару киловатт, чтобы оплатить по старому тарифу, — сказала она.

Милявская также отметила рост цен на продукты и бензин. Подписчики певицы в комментариях к посту также пожаловались на подорожание коммунальных услуг и согласились с ней в том, что цены неоправданно высокие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская певица Лолита Милявская в очередной раз удивила своих поклонников. После развода с мужем и снятия режима самоизоляции из-за коронавируса артистка решила кардинально сменить свой имидж.