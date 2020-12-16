Лолита взорвала Интернет роликом с лавкой в троллейбусе

https://static.news.ru/photo/2a1b657e-40db-11eb-8439-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лолита опубликовала ролик, взорвавший Интернет, в котором женщина в шубе пытается втащить в троллейбус парковую скамью. Кондуктор истошно кричит на странную пассажирку и пытается выгнать её.

Но женщина не сдаётся, она кричит водителю:

Закрывай двери, люди мёрзнут!

Пост Лолита пометила хештегом #репост и подписала так:

Нет слов... Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит.

Народ купился на странное видео. Пользователи стали возмущаться, негодуя по поводу увиденного: «Что происходит с людьми», «Обострение шизофрении, наверное».

Но большинство фанатов Милявской не сразу, но всё же узнали её в «странной тётке» в шубе и вязаной чалме. Люди поняли, что это, скорее всего, фрагмент какой-то новогодней передачи.

Первым отреагировал в комментариях певец Александр Буйнов: «Чувиха Раневскую даёт». Остальные подписчики наперебой стали выражать восторг певице и даже упражняться в остроумии. «Тетя в шубе из бобра спёрла лавку на ура», «Я не сразу вас узнала, обожаю вашу безбашенность!», «Требую продолжения!», написали фанаты.

Лолита, выждав какое-то время, подтвердила, что это действительно постановка, и пообещала сообщить, где и когда эту историю можно будет увидеть полностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лолита заявила, что её могила станет «самой посещаемой» среди звёзд шоу-бизнеса. Причиной станет расписной комбинезон, в котором она появилась на музыкальном фестивале «Жара».