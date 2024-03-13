Лолита раскрыла, общается ли с Ивлеевой после «голой» вечеринки Лолита сообщила, что поддерживает общение с Ивлеевой после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что поддерживает общение с блогером Анастасией Ивлеевой после «голой» вечеринки. На пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ она отметила, что человеческие отношения между ними не прерывались даже во время шумихи и скандала.

Да, и с Настей, и с [Собчак] Ксенией [общалась]. Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся, — уточнила певица.

Артистка добавила, что считает скандал, который развернулся из-за мероприятия Ивлеевой, «проведением Господа». Лолита отметила, что, если бы не вынужденная пауза, возникшая в ее карьере из-за отмены концертов, она бы уже попала в больницу.

От того, что так сложились планеты и так мы попали под раздачу, это проведение Господа. Значит, надо было. Я считаю, что со мной все закономерно. Иначе я бы лежала уже в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько выдохшаяся, мне нужен был отдых. Я считаю, что Бог меня правильно убрал отовсюду, — сказала певица.

Ранее Милявская рассказала, что не собирается ехать в Донецк и Луганск по примеру Филиппа Киркорова. Исполнительница пояснила, что не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь зрителей любым способом.