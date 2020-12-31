Лолита объяснила своё преображение на шоу «Маски»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Лолита Милявская сумела не только удивить жюри своим исполнением на шоу «Маски», но и покорить судей совершенно преображённым внешним видом.

Внешнее преображение 57-летней певицы в последнее время буквально у всех на устах. Даже Дмитрий Нагиев сделал комплимент певице, отметив её стройную фигуру в эфире шоу на телеканале НТВ.

И только в специальном новогоднем выпуске стала известна причина преображения певицы. В костюме Подарка Лолита исполнила песню «Журчат ручьи». Милявскую в этом образе не мог угадать никто, хотя все обратили внимание на стройные ноги певицы.

И лишь после того как артистка сняла маску, жюри принялось обсуждать красоту Лолиты. Сидевший в жюри Филипп Киркоров уточнил, не влюбилась ли Лолита. На что певица. загадочно улыбаясь, ответила, что она «вообще-то уже» замужем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что никогда не хотела много детей. Она считает, что её музыкальная карьера негативно отразилась на её личной жизни: ей так и не удалось найти счастье ни в одном из пяти браков.