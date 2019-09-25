https://static.news.ru/photo/675c9160-df98-11e9-ac12-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Светлана Лобода раскрыла правду о своих отношениях с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Слухи о том, что их связывают чувства, ходят уже давно, однако только сейчас артистка решила приоткрыть завесу тайны. Во время интервью у Ксении Собчак она случайно проговорилась про контракт с музыкантом. Согласно его условиям, она не может разглашать никакой информации.

Проговорилась. А я не могу об этом говорить. <...> Я не в рабстве, я в любви. <...> Спроси меня: «Что ты думаешь о Тилле?» Он *** [потрясающий], — заявила певица.

Она рассказала, что наконец встретила человека, под которого ей «хочется прогнуться», с которым хочется быть «нежной кошечкой». Именно такими, по её словам, должны быть настоящие чувства. Исполнительница отметила, что отношения на расстоянии позволяют долго сохранять страсть. В качестве примера она привела историю с романом Владимира Высоцкого и французской актрисы Марины Влади, передаёт Life .

Это возможно, когда человек живёт не с тобой, живёт в другой стране, — резюмировала Лобода.

Как писал News.ru, Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Она была на мероприятии в VIP-ложе. Такие места обычно занимают родственники и близкие артистов.