Анна Семенович сообщила об отмене концертов в Казахстане из-за пандемии коронавируса. Гастроли были запланированы на середину марта.
Совместный тур певицы с Митей Фоминым будет перенесён на осень из-за ограничительных мероприятий, которые введены в ряде районов республики.
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Об отмене концертов объявила и Светлана Лобода. Её гастроли в Германии, которые должны были состояться в мае, перенесены на неопределённое время. Немецкое правительство также отменило все массовые мероприятия в стране.
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Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! — обратилась к поклонникам Лобода.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Федеральной службы войск национальной гвардии отменило праздничный концерт, посвящённый Дню Росгвардии. Он должен был состояться 27 марта в Государственном Кремлёвском дворце.
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