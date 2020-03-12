https://static.news.ru/photo/93d7ec12-64c7-11ea-9310-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Семенович сообщила об отмене концертов в Казахстане из-за пандемии коронавируса. Гастроли были запланированы на середину марта.

Совместный тур певицы с Митей Фоминым будет перенесён на осень из-за ограничительных мероприятий, которые введены в ряде районов республики.

Об отмене концертов объявила и Светлана Лобода. Её гастроли в Германии, которые должны были состояться в мае, перенесены на неопределённое время. Немецкое правительство также отменило все массовые мероприятия в стране.

Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! — обратилась к поклонникам Лобода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Федеральной службы войск национальной гвардии отменило праздничный концерт, посвящённый Дню Росгвардии. Он должен был состояться 27 марта в Государственном Кремлёвском дворце.