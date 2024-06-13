«Лижут одно место Ходорковскому»: Бородин об объявленной в розыск Лазаревой Общественник Бородин: Лазарева и Шац продались фонду Ходорковского

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и ее бывший муж телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «лижут одно место Ходорковскому» (бизнесмен Михаил Ходорковский, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Общественник отметил, что они нигде не нашли себя.

Они полностью продались Западу. Это семья лизоблюдов. Нигде себя не нашли в этой жизни. Сейчас они примкнулись к фонду Ходорковского, бегают там, лижут одно место Ходорковскому. Наши правоохранители все сделали правильно. Они делают высказывания экстремистской направленности, — считает Бородин.

По словам общественника, возбуждение уголовного дела против Лазаревой — справедливая мера. В противном случае, уверен он, такие люди будут подрывать Россию. Бородин также призвал запретить Лазаревой и Шацу въезд в Россию.

Да, Конституция этого не позволяет, но в рамках заведенного уголовного дела и то, что они являются иноагентами, их можно внести в перечень террористов, и тогда они станут невъездными. Они поддерживают Ходорковского, который работает на ЦРУ, на западную разведку. Этих лизоблюдов нужно привлекать к ответственности, — заявил общественник.

13 июня стало известно, что МВД объявило Лазареву в розыск по статье УК РФ. По предварительным данным, дело связано с дискредитацией российской армии. При этом в базе МВД России не указано, по какой статье ведется розыск.