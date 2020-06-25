Лиза Галкина напоила муравьёв росой и призвала подписываться на блог отца

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Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин на своей странице в социальной сети выложил видеозапись утренней прогулки с дочерью Лизой по саду. Девочка сначала обрадовала отца, а потом немного удивила его.

На кадрах видно, как дочка Галкина и певицы Аллы Пукгачёвой гуляет по саду в трендовой кепке-козырьке. Ребёнок нашёл в траве на засохшем листочке капельку росы. Она принесла листок отцу, и они вместе восхитились этой красотой.

Лиза предложила папе, снимавшему всё происходящее на камеру, положить листочек на землю. Как сказала дочь Примадонны, муравьи смогут попить. Папу этот жест девочки просто покорил. Он сразу же начал называть её умницей и всячески хвалить.

После этого Лиза немного отошла от отца, резко обернулась, назвала себя «блогершей» и призвала всех зрителей ставить лайки и подписываться на их сайт. Папа ей на это ответил, что никакого сайта у них пока что нет.

Галкин признался, что финал для него оказался неожиданным. Он долго не мог понять, откуда девочка знает все эти выражения про «лайки» и «подписки».

А потом понял, что это всё из моей передачи «Лучше всех!», которую они с Гариком регулярно смотрят, — написал супруг Пугачёвой в Instagram.

Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.

Как ранее передавал NEWS.ru, в семье певицы ожидается рождение ещё одной девочки. Всенародная любимица в третий раз станет двоюродной бабушкой.

Племянник Пугачёвой Влад скоро станет отцом. Его супруга Гузель ждёт девочку. При этом звёздный наследник, который является сыном брата Примадонны Евгения Пугачёва, сейчас лежит в больнице. Мужчина в эфире телеканала НТВ рассказал, что у него обострение панкреатита.