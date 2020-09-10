«Милота зашкаливает»: Пугачёва порадовала поклонников появлением на шоу

https://static.news.ru/photo/0ba14de4-f35f-11ea-b674-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: ТО

Алла Пугачёва, в последнее время избегающая публичных мероприятий, приняла участие в шоу «Музыкалити» своего супруга Максима Галкина.

Поклонников Примадонны её выход в свет привёл в восторг. Своими эмоциями они активно делились в комментариях под видео на YouTube.

Какой интеллигентный выпуск. Милота зашкаливает, — написал один из пользователей.

Другая поклонница отметила, что Алла Борисовна — «действительно прекрасный человек» с интересными историями. Зрители также отметили самоиронию звезды и её отличный внешний вид в почтенном возрасте.

Пугачёвой 70 лет (на самом деле 71 год. — NEWS.ru), и так неплохо держится! — удивился пользователь.

Чувство юмора Примадонны также сочли вполне актуальным в реалиях 2020 года.

Пугачёва давно заявила об уходе с большой сцены, но в 2019 году всё-таки решила дать грандиозный концерт в честь своего юбилея. Правда, перед этим ей пришлось перенести хирургическое вмешательство.

Пищевод был не в порядке, а ведь он связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать, — цитирует певицу StarHit.

Как писал NEWS.ru, Пугачёва покорила пользователей Сети, перепев песню скандально известного исполнителя Моргенштерна.