«Личность планетарного масштаба»: Пригожин высказался о смерти Церетели Пригожин назвал личностью планетарного масштаба почившего скульптора Церетели

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» заявил корреспонденту NEWS.ru, что был знаком с умершим легендарным скульптором Зурабом Церетели более 30 лет. Он не стал выделять какую-либо из его работ, но самой нашумевшей назвал статую Петра I.

Он замечательный человек, мы встречались у него в музее. Я с глубочайшим уважением к нему отношусь. Уходит эпоха, уходит целая плеяда выдающихся людей. Это личности планетарного масштаба. Зураб Церетели — это такая планета. Конечно, грустно, — отметил продюсер.

Ранее певица Алсу назвала уход из жизни Зураба Церетели большой утратой для России. По словам звезды, она не раз была в музее мастера и видела его картины.

До этого депутат Государственной думы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Она отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.

Популярная телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Церетели был невероятно хлебосольным и гостеприимным человеком. По словам журналистки, мастерская скульптора была похожа на пещеру чудес и представляла собой бесконечные тоннели, заполненные скульптурами.