Лера Кудрявцева после выписки из больницы пренебрегла советами врачей

https://static.news.ru/photo/de863a46-8d72-11eb-bbd0-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева была выписана из больницы домой. Врачи не нашли у неё никаких серьёзных отклонений в здоровье, придя к выводу, что недомогание было связано с нервами и хронической усталостью.

Врачи рекомендовали ей избегать стрессов и напряжения. Однако звезда отметила, что отдыхать ей некогда.

Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда. Тем более в клинике меня поджидал гораздо больший стресс, чем на съёмках, — рассказала Кудрявцева StarHit.

Ранее сообщалось, что госпитализированная Лера Кудрявцева перепугалась не на шутку, когда к ней ночью в палату ворвался окровавленный мужчина с безумными глазами. По словам телеведущей, инцидент произошёл в первую ночь, когда она поступила в реанимацию. Неизвестный мужчина, шаркая тапочками, подошёл к её кровати, остановился перед ней с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Она решила, что её пришли убивать. Как выяснилось, неизвестный мужчина был пациентом, сбежавшим из соседней палаты. Врачи сказали, что он «не в себе». В результате происшествия Лера Кудрявцева не пострадала, но очень сильно испугалась, писал NEWS.ru.

Кудрявцеву госпитализировали 22 марта, когда она находилась на съёмочной площадке. В какой-то момент ей стало плохо. Ведущей вызвали скорую помощь, которая её доставила в больницу.

В феврале Лере уже приходилось проходить лечение. Она упала с лестницы своего загородного дома и сломала крестец. Телеведущая призналась, что вместо трёх недель покоя выдержала только две — так сильно скучала по любимой работе и коллегам.