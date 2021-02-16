Кудрявцева нарушила постельный режим ради работы

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Третьей женой актёра Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, стала актриса Евгения Добровольская. В браке они прожили семь лет, однако будучи в положении артистка разъехалась с супругом из-за его образа жизни.

Мы взаимно расстались. Сложно было вот так жить. Быть беременной и гульба-пальба — это разные вещи. Ну, мы не расставались, мы просто жили отдельно. Он писал такие письма! Такие письма!...