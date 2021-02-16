Кудрявцева нарушила постельный режим ради работы

Лера Кудрявцева нарушила постельный режим, чтобы быстрее вернуться в эфир. Телеведущая призналась, что вместо трёх недель покоя выдержала только две. Кудрявцева упала с лестницы своего загородного дома и сломала крестец.
Конечно, врачи меня будут ругать, а что делать? Если бы была дикая боль, я бы ходить не смогла. Но сейчас всё более-менее нормально. Вскоре иду к врачам. Посмотрим, что скажут. Если дадут добро, через недельку появлюсь в эфире, —сказала Кудрявцева порталу Sobesednik.ru.
Ведущая уже приступила к съёмкам «Секрета на миллион», скоро приступит к работе и в проекте «Звёзды сошлись». Она опубликовала видео своего первого рабочего дня, писал NEWS.ru.