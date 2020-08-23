Лера Кудрявцева показала фото в купальнике без фотошопа

https://static.news.ru/photo/d51810f2-e574-11ea-8a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с дочкой Машей. Звезда решила показать свою фигуру без фильтров и фотошопа.

Светская львица опубликовала снимок в Instagram. Она сидит на диванчике, вытянув загорелые ноги ближе к камере. На ней красный купальник с белым горошком. Поклонники пришли в восторг от увиденного. По их мнению, 49-летня артистка выглядит великолепно. Маленькие складки на животике лишь напоминают о том, что она не так давно стала мамой во второй раз.

С каждым годом всё сильнее расцветаешь, красотка! — написал один из комментаторов.

По словам Кудрявцевой, сейчас она учит маленькую дочку плавать. Малышка боялась заходить в воду. Но звёздной маме всё уже удалось это сделать.

Другие знаменитости предпочли отечественные курорты. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Певец Сергей Лазарев и телеведущая Ольга Бузова провели свой отпуск в Сочи.

Как писал NEWS.ru ранее, балерина Анастасия Волочкова вместе с женихом приехала в турецкую Анталью. По её словам, это свадебное путешествие перед бракосочетанием. Они решили, что это будет так «по-волочковски». Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.