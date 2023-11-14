Лепс признался в существовании внебрачного сына

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс признался журналистам в существовании внебрачного сына, пишет Пятый канал. Артист рассказал, что видел его только один раз в жизни. По его словам, сын уже взрослый, у него есть своя семья и лезть в нее он не собирается. Лепс пояснил, что в молодости у него был мимолетный роман, во время которого родился ребенок.

Младший пока еще в школе. Совсем который младший сын. То есть он у меня пока единственный, если не считать первого, внебрачного. <...> Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно, — отметил певец.

Журналист Олег Цуриков в разговоре с изданием отметил, что артист мог финансово помогать матери своего внебрачного сына. Кроме того, по его мнению, Лепс долгое время мог даже не знать, что у него есть ребенок. Он также допустил, что в будущем сын может предъявить права на алименты, если певец их не выплачивал.

Cам Григорий <...> на все масс-медиа признался в этом, соответственно, он его уже автоматом признает. И если вдруг мама этого самого сыночка внебрачного расскажет ему. <...> И он, зная это, с легкостью юридически сможет претендовать на алиментное состояние, — заключил журналист.

Стилист Сергей Зверев ранее вычеркнул из завещания приемного сына Сергея, который не сможет претендовать на недвижимость и активы отца. Зверев-младший заявил, что отец полностью оставил его без наследства, но судиться он не намерен.