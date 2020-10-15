Лена Ленина объяснила, как водит машину с метровой причёской

https://static.news.ru/photo/2e004e26-0e35-11eb-a674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Личный архив Лены Лениной

Писательница Лена Ленина любит носить на голове причёски, которые иногда доходят и до метра в высоту. С такой укладкой становится целой проблемой сидеть за рулём, однако в интервью NEWS.ru предпринимательница объяснила, как она водит машину.

Можно было бы торчать головой в окно, но гаишникам это бы не понравилось. Именно поэтому каждый раз, если я с водителем, то вползаю в автомобиль с высокой причёской на четвереньках. А если сама за рулём, то максимально далеко назад откидываю голову, причёска упирается в потолок, а я вожу машину сильно задрав лицо кверху, — сказала Ленина.

При этом Ленина рассказала, что однажды поцарапала свой автомобиль.

Писательница призналась, что на создание её причёсок уходит до семи часов. Столько же — на разбор. Ленина призналась, что лишь иногда добавляет в укладку шиньоны и искусственные пряди.

Ранее NEWS.ru писал, что Ленина придумала несколько способов, которые позволят ей оставаться в трендах, не вкладывая огромные суммы во внешность.

Полную версию интервью с Леной Лениной читайте на сайте NEWS.ru в 15:00.