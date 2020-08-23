Лена Ленина рассказала, как будет экономить в период кризиса

https://static.news.ru/photo/c36f97c0-e575-11ea-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Писательница Лена Ленина заявила, что экономический кризис коснулся всех модниц. Она придумала несколько способов, которые позволят ей оставаться в трендах, не вкладывая огромные суммы во внешность.

Во-первых, светская львица решила отказаться от дорогих косметических брендов. Она намерена заменить дорогие крема маслами. По её словам, кокосовое и аргановое масла отлично увлажняют кожу. При этом эти средства стоят копейки в аптеках.

Во-вторых, Ленина решила больше не тратить деньги на одежду. Она пообещала миксовать старые наряду между собой. Кроме того, у неё много подруг, с которыми можно меняться вещами.

В-третьих, звезда пообещала больше не покупать ювелирные украшения.

Никакой отныне новой ювелирки. Никудышная инвестиция, и продать не удаётся любые бренды даже за 10% от цены покупки, поэтому мастерю себе эффектную бижутерию сама, — призналась Ленина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писательница Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей и с короткой стрижкой. Фотографии с торжества опубликовали гости бизнесвумен.