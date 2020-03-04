Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ». Лера Кудрявцева отметила, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли эту перестановку от неё.

Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, то возникает много вопросов. А есть ли дружба-то?привели слова телеведущей на портале StarHit.ru.

Отмечается, что на премии также появятся Александр Ревва, Ксения Собчак и Максим Галкин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Ольга Бузова не боится «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ». Певица отметила, что она достаточно опытная — стаж работы на телевидении 15 лет.

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