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Певица Лолита Милявская в леопардовом костюме поздравила группу Little Big с тем, что именно ей доверили представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Ждём взрыв!!! Мировое признание у них уже есть! Наша Любовь есть! — написала артистка в Instagram. Кроме того, певица подарила солисту музыкального коллектива Илье Прусикину подарочный набор, пишет портал «Невские...