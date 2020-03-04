https://static.news.ru/photo/95459920-5dd6-11ea-9950-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ». Лера Кудрявцева отметила, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли эту перестановку от неё.
Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, то возникает много вопросов. А есть ли дружба-то? — привели слова телеведущей на портале StarHit.ru.
Отмечается, что на премии также появятся Александр Ревва, Ксения Собчак и Максим Галкин.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Ольга Бузова не боится «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ». Певица отметила, что она достаточно опытная — стаж работы на телевидении 15 лет.