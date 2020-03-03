https://static.news.ru/photo/32567a68-5d50-11ea-8f1a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поп-дива Ольга Бузова заявила, что не испугается «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ». Исполнительница песни «Мало половин» впервые выступит на церемонии в качестве ведущей, составив компанию Максиму Галкину, Ксении Собчак и Александру Ревве.

Это не страшно, если вы намекаете на присутствие Ксюши! На самом деле я думаю, что каких-то глобальных сложностей не будет. В первую очередь, важно сделать акцент на творчестве, на музыке и на любви. Бояться нечего, у меня стаж работы на ТВ 15 лет. Импровизация — мой конёк, — приводит слова Бузовой Teleprogramma.pro.

Сама Собчак тоже уверена, что её коллега отлично справится с нестандартными ситуациями, и заверила, что если и будет подшучивать над Бузовой, то только по-доброму.

Ранее Ксения Собчак всласть поиздевалась над ринувшимися в политику звёздами шоу-бизнеса. Для самых известных она придумала названия партий и слоганы. Свои фантазии Собчак изложила в Telegram-канале «Кровавая барыня». Так, Бузовой бывшая ведущая «Дома-2» посоветовала назвать свою партию «Брошенки России» и использовать слоган «Мои люди всегда со мной». Программным тезисом Бузовой могло бы стать обещание «остаться настоящей» и «не бояться быть сильной и счастливой», писал NEWS.ru.