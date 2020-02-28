https://static.news.ru/photo/6d30bade-5a9b-11ea-a139-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак всласть поиздевалась над ринувшимися в политику звёздами шоу-бизнеса. Для самых известных она придумала названия партий и слоганы.

Свои фантазии Собчак изложила в Telegram-канале «Кровавая барыня». Так, Бузовой бывшая ведущая «Дома-2» посоветовала назвать свою партию «Брошенки России» и использовать слоган «Мои люди всегда со мной». Прграммным тезисом Бузовой могло бы стать обещание «остаться настоящей» и «не бояться быть сильной и счастливой».

Следующим под прицел телеведущей попал Григорий Лепс, которому Собчак для привлечения электората советует назвать партию «Рюмка водки на столе», а слоган использовать такой: «Я счастливый, вот и всё!». Программный тезис — «Кто поверит, я и сам не верю».

Для Ирина Аллегровой Собчак придумала партию «Угонщицы России», для Тимати — «Партия настоящих джентльменов», для Элджея — «Партия Сайонара».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в большую политику и, в частности, в Государственную думу должны идти не только звёзды эстрады. Туда ещё можно пригласить представителей цирковой арены, считает эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец.