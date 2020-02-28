Ксения Собчак всласть поиздевалась над ринувшимися в политику звёздами шоу-бизнеса. Для самых известных она придумала названия партий и слоганы.
Свои фантазии Собчак
Следующим под прицел телеведущей попал Григорий Лепс, которому Собчак для привлечения электората советует назвать партию «Рюмка водки на столе», а слоган использовать такой: «Я счастливый, вот и всё!». Программный тезис — «Кто поверит, я и сам не верю».
Для Ирина Аллегровой Собчак придумала партию «Угонщицы России», для Тимати — «Партия настоящих джентльменов», для Элджея — «Партия Сайонара».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в большую политику и, в частности, в Государственную думу должны идти не только звёзды эстрады. Туда ещё можно пригласить представителей цирковой арены, считает эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец.
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