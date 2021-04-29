Кудрявцева заявила о готовности отпустить мужа к любовнице

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Ведущая передачи «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева в этот раз сама стала гостем YouTube-шоу «Лучше — правду», где рассказала о своей личной жизни. Она заявила, что несмотря на идиллию в браке с молодым мужем Игорем Макаровым, она смотрит на жизнь реально и не исключает, что однажды он может полюбить другую. При этом Лера уже заранее готова отпустить Игоря с миром, пишет KP.RU.

Разница между супругами — 16 лет, поэтому телеведущая не строит иллюзий относительно вечной любви и верности. Главное, по её мнению, чтобы она не знала об измене, потому что для неё духовная измена более болезненная, чем физическая. А однодневную историю с любовницей можно простить, считает Кудрявцева.

Лера рассказала , что они обсуждали с мужем их большую разницу в возрасте.

Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой... Игорь в отличие от многих, он взрослый... Возможно всё, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдёт девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать? — отметила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева уже восемь лет замужем за молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен стал третьим супругом теледивы. В 2018 году, когда Лере было 46 лет, у пары родилась дочка Маша.

У Кудрявцевой также были любовные отношения с певцом Сергеем Лазаревым. После расставания знаменитости стали хорошими друзьями. Они до сих пор общаются и ходят друг к другу в гости.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Кудрявцеву в том, что якобы она задолжала большую сумму денег суррогатной матери. По его словам, старший ребёнок телеведущей Жан не является сыном её бывшего мужа Сергея Ленюка. Продюсер подчеркнул необходимость проведения генетической экспертизы. Кроме того, Разин сообщил, что младшая дочь Кудрявцевой также родилась от суррогатной матери, которой телеведущая задолжала $20 тысяч.