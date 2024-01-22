Кудрявцева опровергла развод с мужем Кудрявцева заявила, что не разводилась с мужем Игорем Макаровым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лера Кудрявцева

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявила, что пока не развелась с 36-летним мужем Игорем Макаровым. По словам телеведущей, ей нужна была «жесткая мотивация для решения серьезной проблемы». Кудрявцева также отметила, что они с супругом не ругались.

Уйти — не равно «развестись». Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека. Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем, — пояснила Кудрявцева.

О разводе Кудрявцевой стало известно 12 января. Телеведущая кратко описала ситуацию в своих социальных сетях. Из ее немногословной публикации стало ясно, что причиной расставания с супругом, брак с которым длился 11 лет, стал алкоголь. Она подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила ее по этому поводу не беспокоить. Кудрявцева добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное».

Позже звезда 90-х, певец Кай Метов признался в любви к Лере Кудрявцевой, которая на днях ушла от супруга Игоря Макарова. Артист заявил, что во время проекта «Суперстар» телеведущая оказывала ему огромную поддержку. По его словам, именно Кудрявцева давала ему дополнительные силы.