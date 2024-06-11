«Кто-то орет на улице»: Гребенкина о знакомстве соседки с Семенович Гребенкина вспомнила, как Семенович разбудила ее соседку громкими криками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Гребенкина

Мастер спорта международного класса, фигуристка Анастасия Гребенкина на тематическом гала-ужине в ресторане Madison рассказала NEWS.ru о необычном знакомстве своей соседки с певицей Анной Семенович. По словам спортсменки, подруга громко кричала под окнами ее дома в восемь утра.

В день моей свадьбы, она была в обычную среду, в обычном московском дворике. Не сама свадьба, а ее начало. Аня была свидетельницей моей. И моя соседка Анжела говорит мне: «Настя, ты знаешь, я просыпаюсь утром, в восемь утра, и я не понимаю, кто так орет на улице. Выглядываю в окно, выхожу на балкон и вижу картину сюрреализма. Хорошая сентябрьская погода, стоит Анна Семенович в бело-черно-красном красивом наряде с прической, с красными губами в восемь утра и что-то орет», — вспомнила Гребенкина.

Она объяснила, что тогда Анна таким образом звала ее выйти на улицу. Гребенкина добавила, что за многие годы дружбы с Семенович у них появилось много забавных историй.

Ранее Анна Семенович заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности. По ее словам, медикаментозное средство не вызвало у нее никаких побочных эффектов. Как отметила Семенович, теперь джинсы, которые были до этого малы, стали фактически висеть на ней. Певица осталась довольна своей фигурой, в частности, как ушел лишний вес на животе.