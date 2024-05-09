Семенович раскрыла тайну своего похудения Семенович сообщила об успешном похудении при помощи медицинского препарата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности. По ее словам, медикаментозное средство не вызвало у нее никаких побочных эффектов.

Слушайте, у меня вообще нет никаких побочек, кроме очень приятной, что я реально постройнела, — призналась исполнительница.

Как отметила Семенович, теперь джинсы, которые были до этого малы, стали фактически висеть на ней. Певица осталась довольна своей фигурой, в частности, как ушел лишний вес на животе.

Ранее экс-солистка группы «Блестящие» отправилась в командировку в Сочи, где заболела пневмонией. Семенович рассказала, что на протяжении нескольких недель она страдала от хронической простуды, испытывая проблемы с носом и постоянный кашель. Из-за пневмонии певица была вынуждена приобретать медикаменты, проводить ингаляции и посещать врачей. Артистка поделилась своим опытом и порекомендовала поклонникам учиться на ее ошибках.

До этого Семенович рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов. Исполнительница ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что данный параметр индивидуален для каждого человека.