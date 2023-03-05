«Кто ее привел?»: Пригожин возмутился приглашением Лободы в шоу «Голос» Пригожин назвал диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru назвал диверсией против России тот факт, что ранее многие украинские артисты были в фаворе у федеральных каналов. В связи с этим он вспомнил про певицу Светлану Лободу, которая занимала кресло наставника в шести из восьми сезонов шоу «Голос. Дети».

Вспомним, кто у нас сидел в шоу «Голос. Дети». Лобода. Чей был выбор, кто ее привел?! У меня складывается ощущение, что кто-то за кадром в творческой кооперации устраивал травлю и диверсию против собственной страны, — считает Пригожин.

Также продюсер припомнил Первому каналу, что вместо певицы Валерии на конкурс «Евровидение» в 2008 году отправили исполнительницу Анастасию Приходько с украинской песней «Мамо».

Одной из кандидатур была Валерия. Мы интегрировали концерт Чайковского (в номер, который готовили с Валерией для Евровидения. — NEWS.ru), поехали в Великобританию, сняли клип. Однако Валерию отодвинули. Отправили украинскую исполнительницу Настю Приходько, которая до этого участвовала в «Фабрике звезд» и из ее уст публично звучали русофобские заявления, — возмущается Пригожин.

Он отметил, что и клип на песню «Мамо» имел агрессивный месседж по отношению к России. Также Пригожин обратил внимание, что в то время Приходько «сожительствовала с сыном одного очень влиятельного человека на российском телевидении».

Пригожин также заявил, что не собирается прощать тех, кто тогда не пустил его супругу Валерию представлять страну на международный конкурс.

Ранее Пригожин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пользовались огромным авторитетом. В том числе «могли зайти в любой кабинет правительства, администрацию президента». Поэтому его удивило решение звездной пары уехать из России.