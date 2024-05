«Круче Меркьюри»: музкритик назвал два главных хита Бузовой Музыкальный критик Бабичев: песня «Мало половин» стала главным хитом Бузовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главными хитами певицы Ольги Бузовой стали композиции «Мало половин», автором которой выступил рэпер ST, и «Танцуй под Бузову», считает музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что в своих оценках сама артистка ощущает себя круче Фредди Меркьюри и группы The Beatles.

Собственно говоря, выделю эти треки — «Танцуй под Бузову» и, естественно, «Мало половин». Только недавно узнал, что автор этой песни — ST. Возникает вопрос, почему ST сам себе такой хит не напишет. <...> Понятно, что Бузова в своих каких-то там фантазиях уже вообще давно круче Фредди Меркьюри, круче Beatles и вообще записала свое имя уже в истории мировой музыки, — отметил критик.

По его мнению, смешно наблюдать за тем, как артистка забирается на сцену и под фонограмму исполняет Show Must Go On или подпевает Диме Билану. Критик считает, это выглядит дешево и даже немного похабно.

Не более чем смешно, вот когда она там забирается на какую-то там сцену, открывает рот под фонограмму Show Must Go On или подпевает Билану на какой-то там тусовке, тоже забравшись на стол. Ну это все как-то очень дешево и похабненько смотрится, честно говоря. У шоу-бизнеса большие проблемы, если главная артистка на этой эстраде — Ольга Бузова, — заключил Бабичев.

Ранее музыкальный критик заявил, что феномен популярности песен Бузовой заключается их вирусности. Бабичев считает, что артистка не может удивить публику хорошим вокалом, в связи с этим ей приходится правильно подбирать репертуар. По его словам, композиции Бузовой зачастую включают в себя заедающий текст и части, которые особенно запоминаются или нравятся слушателям.