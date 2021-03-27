В Сеть попала реакция Долиной на пение Бузовой в стиле джаз

https://static.news.ru/photo/b00fab7e-8f17-11eb-a503-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Ольга Бузова 24 марта выступила вживую на гала-ужине премии «ЖАРА», где под аккомпанемент рояля исполнила свой хит «Мало половин». Спеть песню телеведущая решила в стиле джаз. При этом, по иронии судьбы, ближе всего к ней оказалась эстрадно-джазовая певица Лариса Долина.

Участники ужина с замиранием сердца следили за реакцией народной артистки. К счастью, Долина смогла сдержаться и сидела, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. Только на мгновение она с удивлением повернула голову в сторону аккомпанирующей Бузовой рыжей девушки, которая пыталась подпевать ей высоким голосом.

Как сообщает Пятый канал, звезда «Дома-2» эротично выгибала спину и поглаживала ноги. В зале весьма бурно реагировали на её пение, а кто-то даже, не стесняясь, смеялся.

Видео выступления опубликовала на своей странице в Instagram Юлианна Караулова.

Ролик вызвал волну комментариев в соцсети. Пользователи Интернета удивлялись смелости Бузовой, которая не побоялась «открывать рот» рядом с профессиональной певицей. «Ад Ларисы Долиной», «Лариса держится до последнего», «А рыжая там подвывает, бедная Долина», написали фолловеры.

Ранее фанаты высмеяли новый наряд Ольги Бузовой. Популярная певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в платье в пол, в котором она посетила закрытый гала-ужин музыкальной премии «ЖАРА». Артистка предложила поклонникам выбрать, какой кадр получился удачнее: где она стоит с серьёзным лицом, выставив обнажённую ногу в разрез платья, либо где весело смеётся. В комментариях пользователи обратили внимание, что наряд артистке несколько великоват и ей явно не хватает пары килограммов, чтобы убрать лишние складки на ткани, писал NEWS.ru.