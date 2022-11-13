Критик спрогнозировал поведение эпатажных артистов в связи с запретом ЛГБТ Музыкальный критик Бабичев заявил, что на фоне запрета ЛГБТ эпатажные артисты могут стать осторожнее

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Артисты, которые любят устраивать эпатажные шоу, могут на время затаиться и «прощупать» ситуацию на фоне нового отношения к пропаганде ЛГБТ, сказал в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, эти представители шоу-бизнеса будут смотреть, что из себя представляет этот закон и насколько серьезными будут проверки.

Они будут следить за тем, по каким критериям их могут наказать. Мне кажется, что те артисты, у которых были яркие и красочные постановки (например, с переодеванием), на время воздержатся от таких номеров. Если подобные части уже есть в программе, их могут исключить. Но нового в таком формате ничего создаваться не будет, — заметил Бабичев.

Критик добавил, что артистам еще нужно прожить какое-то время после принятия закона и посмотреть, что будет дальше.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

13 ноября режиссер Полина Кардымон сообщила, что детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска проверят на пропаганду ЛГБТ. Она рассказала, что в Минкультуры была направлена жалоба. По словам Кардымон, авторов доноса возмутил тот факт, что принцессу сыграл мужчина с усами. Режиссер добавила, что теперь министерство планирует создать этическую комиссию для проверки спектакля.