Критик оценил перспективы Little Big в отборе на Евровидение

https://static.news.ru/photo/ac0be4bc-800c-11eb-addc-96000091f725_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Российская панк-рейв-группа Little Big в преддверии отбора на Евровидение выпустила клип на песню Sex Machine. Однако, по мнению музыкального критика Евгения Бабичева, коллектив вряд ли будет пытаться попасть на конкурс с этой композицией.

Little Big должны были представлять Россию на Евровидении-2020 — тогда они обнародовали видео на песню Uno, которое оказалось самым популярным среди клипов всех участников конкурса. Но традиционный музыкальный форум в итоге был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Участник от России на Евровидении-2021 будет определён через национальный отбор.

Песня, конечно, не для Евровидения. Из этого я делаю вывод, что либо Little Big не примут участие в отборе, либо это ещё один ход для того, чтобы окончательно всех запутать. Возможно, в отборе они всё-таки примут участие, но с другой композицией. Если же нет, то и этот шаг коллектива мне понятен: хорошенько пошумев в прошлом году, они получили мировое признание фанатов, прессы, при этом даже не участвуя в Евровидении. Шикарный результат, я считаю, выжали максимум из этой ситуации, — приводит слова Евгения Бабичева телеканал «360».

Эксперт полагает, что группа может выступить на отборе в качестве приглашённых гостей, не участвуя в борьбе. По его мнению, такой вариант нельзя исключать, поскольку новую песню будут неизбежно сравнивать с уже ставшей популярной Uno. Такой ход позволит Little Big «уйти непобеждёнными».

Вместе с тем Бабичев признаётся, что с некоторым волнением ждёт вечера, когда должен пройти отбор. Он замечает, что значительная часть участников отбора составляют персоны, которых едва ли можно назвать хорошими вокалистами и которые известны больше благодаря их «фриковости». Эксперт замечает, что для успешного отбора в равной степени важны вокал, подача и харизма артиста, а также сценическая постановка номера и шоу.

Как ранее писал NEWS.ru, исполнителя и песню, которые будут представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, выберут телезрители в понедельник, 8 марта, в результате голосования. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.