Концертный директор Бабкиной рассказал о её здоровье

https://static.news.ru/photo/9d15e526-87b9-11ea-9766-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Советская и российская певица Надежда Бабкина, доставленная в больницу с пневмонией, продолжает лечение в стационаре. Исполнительница находится в хорошем настроении, рассказал её концертный директор Сергей Горох.

Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи, — приводит его слова ТАСС.

Бабкина пожаловалась на плохое самочувствие в начале апреля. Звезде потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики продолжают бороться за здоровье Надежды Бабкиной. Исполнительница проходит курс противовирусной терапии, рассказал её друг. По его словам, звезда эстрады находится в «пограничном состоянии», специалисты ждут, как быстро организм восстановится после болезни.