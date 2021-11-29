Композитор Дунаевский женился в восьмой раз

Композитор Максим Дунаевский женился в восьмой раз на избраннице, которая на 35 лет моложе маэстро. Самому композитору 76 лет, ранее он уверял, что больше не планирует жениться, сообщает НТВ.
Женой музыканта
Слишком много браков — это тоже плохо. Все мои жёны ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это всё от обиды, — рассказал музыкант.
Что касается детей, то их молодожёны заводить не планируют.
Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги. Это прежде всего обязанность отца, — пояснил свою позицию Дунаевский.
У композитора есть сын Дмитрий, который появился в браке с отечественной Мэри Поппинс Натальей Андрейченко, и дочери от союза с Мариной Рождественской и внебрачной связи с Ниной Спада.
Ранее сообщалось, что Максим Дунаевский никак не поделит с седьмой женой Мариной Рождественской загородный дом. Супруги прожили вместе 20 лет.