Кологривый раскритиковал актеров, делающих пластику ради карьеры Кологривый: виниры и пластика — это долгий путь к славе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый заявил, что установка виниров и пластические операции не могут ускорить путь к славе. На встрече в Российской государственной детской библиотеке актер подчеркнул, что намного важнее жизненный опыт и старания человека, передает корреспондент NEWS.ru.

Поэтому артист ценен нутром. И так скажем всем, что у него накопилось, жизненный опыт. А артисты, которые делают виниры, пластику, это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах. Поэтому трудись, работай и учись, и к тебе сам режиссер подойдет и скажет: пожалуйста, снимись в моем фильме, — сказал актер.

Кологривый отметил, что нет ничего лучше периода обучения, поскольку «это зона конкуренции». Там ты встречаешься с лучшими из лучших, с которыми тебе нужно «бороться», добавил актер.

Ничего нет лучше, чем учеба. Это зона конкуренции, ты туда попадаешь и там встречаешься с лучшими, с лучшими надо бороться. Многие видят результат — Емелю, до него у меня 50 эпизодических ролей, а до них четыре курса института. А в них входит каждый месяц показ для зрителей, это для многих большой стресс, многие люди до второго курса дойти не могут. Совет — пахать. Долго, нудно, сложно, и никакой халявы, все, что легко, это не про тебя, — объяснил Кологривый.

Ранее педагог Кологривого Владимир Зуев рассказал, что звезда сериала «Слово пацана» проучился в театральном вузе не больше года. Преподаватель назвал артиста неоднозначным человеком.