Клип Моргенштерна предложили запретить Прокуратура потребовала запретить клип Моргенштерна на песню «Новая волна»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алишер Моргенштерн

Прокуратура попросила запретить клип певца Моршенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на песню «Новая волна», сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, соответствующий иск уже направлен в суд.

Колпинский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа Моргенштерна, находящегося по этой ссылке (ссылка на клип DJ Smash и Моргенштерн «Новая волна» на YouTube. — NEWS.ru), — сообщила Лебедева.

Она отметила, что, согласно иску, в клипе обнаруживаются признаки неуважения к церковным правилам, включая демонстрацию эротических сцен в станах храма. Лебедева объяснила, что подобные образы могут создавать искаженное представление о религии среди несовершеннолетней аудитории артистов.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении рэпера из-за уклонения от обязанностей иностранного агента. Представители органа уточнили, что в публикациях артиста в социальных сетях неоднократно отсутствовала необходимая плашка.

Известно, что Моргенштерна за нарушение обязанностей иноагента за год уже дважды привлекали к административной ответственности. Однако он продолжил публиковать посты без упоминания о статусе.