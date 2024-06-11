Климова раскрыла, что у нее общего с Буруновым Маруся Климова сообщила, что ее роднит с Буруновым театральный вуз

Фото: NEWS.ru

Маруся Климова

Актриса Маруся Климова на тематическом гала-ужине в ресторане Madison рассказала, что ее объединяет с артистом Сергеем Буруновым альма-матер. Отвечая на вопрос NEWS.ru девушка уточнила, что, как и Сергей, успешно закончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

У нас одна и та же школа, мы оба закончили Театральный институт имени Бориса Щукина. У нас сразу нашлись какие-то общие знакомства. Ну и всегда, когда ты учишься в одном учебном заведении, то сразу как бы свой. И вопросов и сложностей [в работе] не было. Было просто классно, весело, — отметила Климова.

Бурунов и Климова вместе работали над комедийным сериалом «Мылодрама», который вышел на экраны в 2019 году. По словам артистки, Бурунов совсем не похож на своего героя Владислава Полякова. Климова уточнила, что актер в жизни совсем другой, а в кино филигранно создает самые разные образы.

Это большое мастерство перевоплощаться в разных героев, от сумасшедших до очень приличных и классных, — добавила артистка.

Ранее Сергей Бурунов проверил совместимость с актрисами Марго Робби и Марией Ароновой на астрологическом шоу «Натальная карта». Оказалось, что со звездой Голливуда у артиста было бы все в порядке и на работе, и в интимном плане.

Ведущая шоу Олеся Иванченко добавила, что в других сферах жизни у Робби и звезды «Полицейского с Рублевки» ничего не получилось бы. Однако с Ароновой у Бурунова жизнь сложилась бы «душа в душу».